Выбор ограничен: в Челябинской области подешевели турпутевки, но только в несколько стран

Снижение цен на отдых в азиатских странах считают временным явлением Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинской области за месяц подешевели овощи, бытовая техника и турпутевки по нескольким направлениям. Об этом по итогам мая сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

В начале лета южноуральцы задумались о планах на отпуск. Поездку на отдых выдержит не всякий домашний бюджет. За год в Челябинской области заметно выросли в цене авиабилеты и путевки за границу. Но путешествия в Объединенные Арабские Эмираты и страны Юго-Восточной Азии в последние три месяца дешевели. Только за май цена путевки в ОАЭ снизилась на 12,6%, а в страны Азии — на 4,3%.

В КСП отмечают, что удешевление не будет постоянным.

— В ближайшее время курортный сезон может начать провоцировать цены на отдых и проезд к росту, — предупреждают аналитики.

За месяц на Южном Урале подешевела бытовая техника. Сильнее всего почти на 11% уменьшились цены кухонных миксеров. Телевизоры подешевели на 7,6%, а стиральные машины на 6,6%.

В КСП динамику цен объясняют прекращением ажиотажа среди покупателей и ростом параллельного импорта.

В секторе продуктов питания сильнее всего за месяц подешевели огурцы. Они упали в цене сразу на 36,7%. Помидоры стали стоить на 32% меньше, чем в апреле. На 12% подешевели яйца, на 4,5% — свежие грибы. Стоит отметить, что последние дешевым кушаньем не назовешь даже после снижения цен. Килограмм грибов в Челябинской области стоит в среднем 339 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru