В Челябинске начали использовать новый способ лечения рака мочевого пузыря

Фото: Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

В Челябинском онкоцентре начали применять новый метод лечения поверхностного рака мочевого пузыря. Врачи используют БЦЖ-терапию.

В мочевой пузырь пациента вводят противотуберкулезную вакцину БЦЖ. Она вызывает комплекс иммунных реакций, предотвращает развитие злокачественных опухолей и уменьшает количество рецидивов болезни.

Процедура длится около двух часов. Лечение проводят несколькими курсами. Оно занимает от года до трех лет.

— Внутрипузырная БЦЖ-терапия является признанным во всем мире «золотым стандартом» в лечении поверхностных опухолей мочевого пузыря, — рассказал врач-онколог Мариф Бейджанов.

Несмотря на позитивный международный опыт, ни в одной бюджетной больнице Челябинской области до настоящего момента БЦЖ-терапию не использовали. Как уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, теперь процедуры пациентам онкоцентра проводят бесплатно, по полису ОМС.

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