В Магнитогорске появится скоростной 440-метровый канатный спуск с холма к озеру

Трос для катания протянут над склоном холма Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорском парке «Притяжение» готовятся к открытию нового аттракциона. Это будет зиплайн — стальной канат, по которому можно прокатиться с помощью специального крепления.

Верхняя точка «воздушной горки» расположится на холме, а нижняя — у озера. Как сообщили в администрации парка, длина маршрута составит 440 метров. Точную дату открытия зиплайна пока не определили.

Иллюстрация: Притяжение/vk.com

Напомним, в Магнитогорске планируют также построить гигантский аквариум в форме айсберга.

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