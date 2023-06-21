7-летний мальчик лишился части пальца на аттракционе в центре Челябинска

В сквер прибыли представители прокуратуры. Фото: Прокуратура Челябинской области

В Челябинске 7-летний мальчик лишился части пальца, когда катался на аттракционе. Инцидент случился еще 2 июня в «Арт-сквере». Ребенок залез в беговое колесо и, судя по всему, неудачно поставил палец. В итоге часть мизинца буквально срезало.

Хоть все случилось еще в начале месяца, в поле зрения правоохранительных органов инцидент попал только сейчас. Почти три недели дети продолжали кататься на опасном аттракционе. В настоящее время он огорожен ленточкой, прокуратура организовала проверку.

— Будет дана оценка исполнению подрядчиком гарантийных обязательств, а также соблюдению требований федерального законодательства органами местного самоуправления при обслуживании детской игровой площадки, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также стало известно, что ребенку после получения травмы провели операцию, сейчас он восстанавливается.

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