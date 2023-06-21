Между Челябинском и Бакалом с 1 июля запустят электричку

Фото: ЮУЖД

С 1 июля начнет курсировать электропоезд «Челябинск-Бакал». Он будет перевозить пассажиров ежедневно.

— Ранее пригородных поездов на участке Златоуст – Бакал не было. Теперь жители Саткинского района получат прямое железнодорожное сообщение со столицей Южного Урала, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В пути электричка будет проводить около пяти часов. Остановки предусмотрены на станциях Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка.

Из Челябинска поезд станет отправляться в 17:40. До Бакала он доберется в 22:35.

В обратную сторону из Бакала электричка поедет в 03:54. Прибытие в Челябинск — в 08:57.

На рейс назначили четырехвагонный состав ЭП2Д. В салоне есть USB-разъемы для подзарядки устройств во время долгой поездки, а передний вагон оборудован приспособленным для маломобильных граждан туалетом и специальными креплениями для велосипедов.

Билет от начальной до конечной станции стоит 818 рублей 40 копеек.

Накануне из Челябинска запустили первый поезд в Саудовскую Аравию. Правда не пассажирский, а грузовой.

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