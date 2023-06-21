Журналисты челябинской «Комсомолки» заняли второе место на соревнованиях по ГТО

ГТО — лишь одно из испытаний Спартакиады СМИ Фото: Алексей МИКУШИН

В Легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной прошел первый этап Спартакиады СМИ Челябинской области. Как и в прошлом году, челябинские издания выставили свои команды, которые соревновались за звание самых спортивных журналистов.

Среди дисциплин были как обычные бег на 60 метров, пресс на время и прыжки в длину, так и удививший присутствующих «бросок гранаты». Металлическую палочку весом в 700 гр для мужчин и 500 гр для женщин нужно было максимально далеко бросить, замахнувшись из-за спины. Это выдалось самым сложным испытанием: заветного норматива в 36 метров для взрослого не достиг никто.

Борьба была упорной, команды наступали друг другу на пятки, и по результатам соревнований «Комсомолка» взяла почетное серебро, уступив коллегам из «Пчелы». Дальше участников ждут сапсерфинг, керлинг и другие дисциплины. Результаты будут зафиксированы на сайте ГТО, и осенью им выдадут соответствующие значки.

Отметим, что в прошлом году журналисты КП-Челябинск заняли третье место на Спартакиаде СМИ, еще годом ранее — первое.

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