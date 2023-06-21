В Миассе 25 июня стартует проект по обучению выпускников сельских школ и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию

Напомним, инициаторами проекта выступили АНО «Забота» и бренд-шеф ГЛК «Солнечная долина» Константин Арефьев.

Во время проекта дети изучат тонкости мастерства «поварского искусства», обучатся технологиям сервиса и барному делу. А затем ребят ожидает 7 месяцев оплачиваемой практики в популярных ресторанных комплексах Миасского округа. По завершении проекта организаторы обещают официальное трудоустройство на одном из известных курортов Миасса.

Фото: ГЛК "Солнечная долина"

Для проекта создается специальный учебный центр на базе одного из кафе курорта «Солнечная долина», имеющего современное оборудование. Участники проекта смогут пообщаться со спикерами из числа успешных бизнесменов и предпринимателей, получить мастер-классы от шеф-поваров и мастеров ресторанного сервиса.

25 июня состоится первое занятие в рамках проекта. Приглашаем представителей СМИ осветить данное мероприятие. Старт программы в 12.00. Контактное лицо Анастасия Борисова, руководитель АНО «Забота». Телефон для связи 8(919)-121-67-45.