«Труп пролежал в земле 10 лет»: садовод раскрыл преступление, случайно откопав скелет на своем участке

Скелет откопал садовод в поселке Смолино Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинске мужчине вынесли приговор за убийство 10-летней давности. Это преступление удалось раскрыть благодаря садоводу, который работал на своем участке в поселке Смолино и случайно откопал труп неизвестного мужчины. Он обратился в полицию, где установили, что перед ними лежит тело челябинца, пропавшего без вести в 2012 году.

Выяснилось, что раньше садовый участок принадлежал 53-летнему мужчине. В 2012 году он познакомился с челябинцем и пригласил его выпить. Между собутыльниками разгорелась ссора, которая закончилась двумя ударами тяжелой лопатой по голове, от которых новый знакомый и умер. Чтобы скрыть улики, убийца закопал тело на своем участке той же лопатой. После этого он отправился за решетку за другое убийство, а сад был продан.

Следователи установили его вину, которую мужчина сам позже и признал. Теперь сидельцу предстоит вернуться в знакомые места по статье «Убийство».

— Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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