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НовостиОбщество21 июня 2023 9:00

В проекте строительства на берегу озера Чебаркуль нашли нарушения

В региональном министерстве строительства заявили, что возводить новый микрорайон пока нельзя
Елена КОЛЧИНА
Чебаркульцы предлагали вместо многоэтажек создать на озерном берегу зону отдыха

Чебаркульцы предлагали вместо многоэтажек создать на озерном берегу зону отдыха

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При подготовке проекта строительства на берету озера Чебаркуль допустили нарушения. Об этом по итогам внеплановой проверки заявили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области

— Оформлен акт и вынесено предписание об устранении нарушений, — сообщили в пресс-службе министерства.

В минстрое заключили, что сейчас из-за выявленных проблем с документами оснований для застройки участка в границах чебаркульских улиц Больничной и Колхозной нет.

Сможет ли застройщик устранить нарушения и доказать необходимость создания нового жилого района, пока вопрос.

Напомним, против строительства выступали жители Чебаркуля. Они указывали на изношенную инфраструктуру, из-за которой уже сейчас возникают проблемы с водопроводом и канализацией, отключения электричества. Вдобавок горожане переживали за сохранность источника питьевой воды — озера Чебаркуль. Озеро в последнее время мелеет.

После обращения жителей губернатор Алексей Текслер велел провести проверку. Доклад о ситуации также затребовал председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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