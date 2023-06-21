В проекте строительства на берегу озера Чебаркуль нашли нарушения

Чебаркульцы предлагали вместо многоэтажек создать на озерном берегу зону отдыха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При подготовке проекта строительства на берету озера Чебаркуль допустили нарушения. Об этом по итогам внеплановой проверки заявили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области

— Оформлен акт и вынесено предписание об устранении нарушений, — сообщили в пресс-службе министерства.

В минстрое заключили, что сейчас из-за выявленных проблем с документами оснований для застройки участка в границах чебаркульских улиц Больничной и Колхозной нет.

Сможет ли застройщик устранить нарушения и доказать необходимость создания нового жилого района, пока вопрос.

Напомним, против строительства выступали жители Чебаркуля. Они указывали на изношенную инфраструктуру, из-за которой уже сейчас возникают проблемы с водопроводом и канализацией, отключения электричества. Вдобавок горожане переживали за сохранность источника питьевой воды — озера Чебаркуль. Озеро в последнее время мелеет.

После обращения жителей губернатор Алексей Текслер велел провести проверку. Доклад о ситуации также затребовал председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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