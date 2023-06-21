В ЦКС назвали челябинские дворы-рекордсмены по раздельному сбору отходов

В нескольких локациях областного центра, в которых в начале года силами регоператора ЦКС были установлены отдельные желтые контейнеры для сбора вторсырья, показатели выборки годных к переработке компонентов можно без преувеличения назвать выдающимися. Процент полезных фракций (из которых можно сделать новые полезные вещи и материалы), извлекаемых из специальных баков, достигает 80 процентов и выше. Такие его уровни регулярно фиксировались в мае и фиксируются в июне по следующим адресам:

1. ул. Мусы Джалиля, дом 1 (жилым фондом управляет УК «Агентство Вертикаль»);

2. ул. Мусы Джалиля, дом 7 (жилым фондом управляет УК «Азбука Сервиса»);

3. ул. Энтузиастов, дом 30 Б (жилым фондом управляет УК «ООО Март»);

4. ул. Героя России Александра Яковлева, дом 17 (жилым фондом управляет УК «МАНХЕТТЕН»).

Все перечисленные адреса объединяют общие признаки:

- дворы жилых домов с закрытой территорией, доступ к которой есть только у местных жителей. Это исключает возможность подъезда к бакам сторонних лиц, которые нередко занимаются несанкционированной выемкой вторсырья, о чем в ЦКС сообщают неравнодушные горожане;

- локации относятся к микрорайонам с новостройками, где проживает большое количество молодых семей, многие из которых после установки в шаговой доступности желтых контейнеров стали активными участниками домашней сортировки;

- организации, управляющие ближайшим жилым фондом, проводят качественную уборку контейнерных площадок, а некоторые участвуют в закупе контейнеров для смешанных отходов, что исключает ситуации со складированием в баки под вторичное сырье грязного несортированного мусора;

- обустройство мест накопления отходов позволяет вместить бак под вторсырье в «тело» контейнерной площадки, а не устанавливать его в отдельном неогороженном специальным забором месте.

В других городских локациях со схожими признаками показатели выборки вторсырья тоже неплохие, но самые высокие именно по четырем вышеперечисленным адресам.

Центр коммунального благодарит горожан, которые все активнее включаются в проект раздельного сбора отходов. Напомним, в общей сложности в Челябинске было установлено 1 700 желтых контейнеров, которые предназначены для сбора четырех фракций вторичного сырья (пластика, бумаги, стекла и макулатуры).

Ознакомиться с подробной информацией о правилах сбора ВМР можно на специальной странице официального сайта регионального оператора. QR-код со ссылкой на данную страницу изображен на желтых контейнерах.

Напомним, что вторичное сырье вывозится по графику отдельными мусоровозами, кузова которых, как и сами контейнеры, окрашены в желтый цвет. Раздельное накопление и транспортирование отходов позволяет вовлечь во вторичный оборот большие объемы годных к переработке фракций, что сокращает масштабы полигонных захоронений и способствует улучшению экологии.