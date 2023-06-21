Озеро Увильды привлекает туристов со всей страны - в списке городов даже Сочи

Фото: Валентин Гуренков

Отдыхающие стали чаще приезжать к озеру Увильды в Челябинской области. В июне посещаемость этого места абонентами МегаФона выросла в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Пик интереса приходится на выходные, когда к берегам водоема съезжается в 2,5 раза больше людей, чем в обычный будний день. Такие данные получили аналитики оператора после изучения обезличенных данных с базовых станций, обслуживающих акваторию озера.

Туристы, приезжающие на Увильды, не только загорают и купаются, а также успевают активно пользоваться смартфоном. Интернет-трафик за год вырос на 67%, а количество вызовов увеличилось на 84%.

Самый востребованный контент на отдыхе – видео. Пользователи смартфонов предпочитают видеохостинги, онлайн-кинотеатры и видео в ВКонтакте и Одноклассники. В список популярных ресурсов также входят поисковые системы, карты, музыкальные сервисы, банковские приложения. В перечне часто совершаемых действий значатся и онлайн-покупки на маркетплейсах.

Увильды привлекает туристов со всей России. Помимо гостей из соседних регионов, которые по праву считаются лидерами по числу отдыхающих, здесь можно встретить жителей Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Саратова, Сочи, Краснодара и многих других городов.

— Водоемы Южного Урала привлекают многочисленных туристов. Особенной популярностью пользуется озеро Увильды, которое славится своей красотой и чистотой. Трафик здесь стабильно растет. Для комфорта южноуральцев и гостей региона мы запустили на этой территории еще одну базовую станцию 4G дополнительно к двум существующим. Это поможет и дальше обеспечивать стабильную голосовую связь и быстрый интернет. По нашим замерам, скорость передачи данных здесь может превышать 30 Мбит/с, что позволяет оперативно загружать и отправлять информацию в сеть, — рассказал технический руководитель МегаФона в Челябинской области Виталий Сироткин.

Помимо улучшения связи и мобильного интернета для многочисленных отдыхающих, новая базовая станция обеспечила уверенное 4G-покрытие жителям поселка Сайма.