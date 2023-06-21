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НовостиОбщество21 июня 2023 9:31

Челябинскую телебашню превратят в свечу памяти

22 июня активируют особый режим подсветки
Елена КОЛЧИНА
Фото: Челябинский ОРТПЦ

Фото: Челябинский ОРТПЦ

На челябинской телебашне вечером 22 июня включат архитектурную подсветку в память о жертвах Великой Отечественной войны. С помощью цветных ламп на вышке изобразят надпись «Никто не забыт, ничто не забыто», свечу памяти и другие символы.

Как сообщили в Челябинском ОРТПЦ, подсветка будет работать в особом режиме с 22:45 22 июня до 1:00 23 июня.

Напомним, в День памяти и скорби Челябинская область присоединится к всероссийской минуте молчания.

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