Юные полетаевские дизайнеры представили коллекцию костюмов из вторсырья

Ученики общеобразовательной школы Полетаевского сельского поселения провели необычный показ мод. Основным материалом костюмов стали не традиционные ткани для пошива одежды, а то, что обычно оказывается в мусорном ведре: пакеты из супермаркетов, пластиковая тара и бумажная упаковка, садовая пленка и прочее. В дело пошли даже отходы от субботников – ветки и листва. Авторами идеи создания модной коллекции из вторсырья стали вожатые школьного лагеря «Радуга».

По словам представителей «модных домов», костюмы которых были представлены на подиуме, коллекция одежды из мусора появилась неожиданно для самих создателей.

«Лучшие проекты – всегда результат спонтанной творческой мысли. Предложение изготовить костюмы из мусора родилось случайно, в порядке шутки. Но мы тут же стали делать наброски эскизов и поняли – их нужно воплощать! В разработке дизайна и изготовлении моделей приняли участие все: воспитанники, руководители отрядов, педагоги и родители», – рассказали вожатые отрядов летнего лагеря.

Как рассказали разработчики коллекции, в процессе отрисовки эскизов появился соревновательный азарт. Модный показ было решено провести в конкурсном формате. Начинающие дизайнеры усложнили задачу: они решили создать не просто зрелищные наряды, а сделать их еще и максимально функциональными.

В результате командной работы было создано более 15 моделей, выполненных из вторичных ресурсов. И, если материал изделий – отходы – был обязательным требованием для участия в конкурсе, то выбор образа каждый творческий цех определил самостоятельно. Весь рабочий процесс, от эскиза до демонстрации костюмов публике, занял неделю.

Юные кутюрье представили гостям мероприятия изделия в нескольких стилистических направлениях: кэжуал (повседневная одежда), высокая мода «haute couture», а также авторские фэнтэзийные наряды. Призовые места заняли костюмы из всех перечисленных категорий.

По мнению жюри, лучшим стал образ «Лешего» – модель, выполненная из «зеленых отходов» – веток, травы и опавших желудей. Второе место занял костюм легендарного супергероя Бэтмена. Третье – практичные брюки из медицинских масок. Приз зрительских симпатий достался работе под названием «Эй, красотка!» – изящному коктейльному платью, выполненному из полиэтиленовых пакетов.

Впечатлениями от модного экопоказа поделилась сотрудница «Полигона ТБО» Татьяна Кашицина, которая представляла компанию в составе жюри. Она рассказала о критериях, по которым определяли победителей.

«Шуточный показ мод оказался настоящим дефиле с моделями, имеющими право на взрослую реализацию. Топовые стилисты и дизайнеры уже давно используют вторсырье для создания одежды. Поэтому костюмы, придуманные полетаевскими школьниками, это отнюдь не забава, а ценные идеи для модельеров и технологов. При оценке костюмов жюри учитывало состав материалов – наличие вторсырья в изделии должно было составлять не менее 80%, художественную задумку, а также возможность носки. Единственное, что очень усложнило процесс – это то, что почти все представленные работы оказались уникальными и интересными. Выбрать победителей оказалось непросто», – рассказала представитель Полигона ТБО.

Показ мод прошёл в рамках «Славянской ярмарки» – традиционного мероприятия, на котором школьные отряды лагеря «Радуга» организовывают торговые лавки с изделиями собственного изготовления. Гостей и участников развлекают веселые скоморохи, проводятся викторины и творческие конкурсы, звучат народные песни и кружатся веселые хороводы.

В этом году к фольклорному празднику в Полетаево присоединился и Полигон ТБО. Победители и участники модного состязания получили полезные подарки от предприятия.

«Мероприятие проходило в рамках предмета функциональной и финансовой грамотности. В этом году мы решили добавить экологическую повестку и провести конкурс на лучший экокостюм из вторичных материалов. Особым гостем нашей ярмарки стали представители «Полигона ТБО», они оценили представленные ребятами костюмы. Участники получили много подарков от предприятия. Все посетители ярмарки остались довольны», – прокомментировала Надежда Мишкина, педагог МОУ «Полетаевская СОШ».

В полетаевской школе отметили, что цель подобных творческих конкурсов с использованием вторсырья – воспитание в детях бережного отношения к природе и осознанного потребления. По мнению педагогов, ответственность перед окружающим миром и любовь к природе необходимо закладывать в детстве. Впрочем, и взрослым этому никогда не поздно научиться.