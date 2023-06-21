Была пьяная и под наркотиками: горе-мать ответит перед судом за утонувшего в ванне полуторагодовалого сына

Мама и двое ее погибших детей. Фото: соцсети

За несколько месяцев от многодетной семьи из Миасса остались только отец и мать. Самый маленький мальчишка, которому было всего год и семь месяцев утонул в ванной. А через несколько недель тело его старшей 11-летней сестры нашли на железной дороге. Еще двоих детей, 8 и 11 лет, у родителей изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. А саму мать скоро ждет суд.

По версии следствия, днем 23 апреля многодетная мать напилась, употребила наркотики и решила искупать ребенка. Усадила полуторагодовалого сынишку в ванну и уснула в другой комнате.

Малыш утонул. Его отец писал в соцсетях, что трагедия произошла, потому что сын поскользнулся.

– Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы уголовного дела передали в суд.

Страшная трагедия потрясла Миасс и всю Челябинскую область этой весной. Буквально через несколько недель после гибели младшего брата на железной дороге нашли тело маленькой блогерши. В соцсетях девочка рассказывала об одиночестве и своих переживаниях. КП-Челябинск разбиралась, почему никто ей не помог.

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