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НовостиОбщество21 июня 2023 10:18

В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 60-летия Октября

На участке улицы чинят трубы
Елена КОЛЧИНА
Движение ограничат на месяц из-за ремонта теплотрассы

Движение ограничат на месяц из-за ремонта теплотрассы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске с 22 июня по 23 июля ограничат движение автомобилей по участку улицы 60-летия Октября в Металлургическом районе.

Как сообщили в администрации города, проезд на улице будет затруднен от дома №40 до дома №44. Там проводят капремонт теплотрассы.

Схема: администрация Челябинска

Схема: администрация Челябинска

Водителей просят планировать маршруты с учетом возможных задержек.

Ранее в Челябинске ограничили проезд по улице Энтузиастов. Там произошла авария.

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