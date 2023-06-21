В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 60-летия Октября

Движение ограничат на месяц из-за ремонта теплотрассы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске с 22 июня по 23 июля ограничат движение автомобилей по участку улицы 60-летия Октября в Металлургическом районе.
Как сообщили в администрации города, проезд на улице будет затруднен от дома №40 до дома №44. Там проводят капремонт теплотрассы.
Схема: администрация Челябинска
Водителей просят планировать маршруты с учетом возможных задержек.
Ранее в Челябинске ограничили проезд по улице Энтузиастов. Там произошла авария.
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