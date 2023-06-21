В Челябинске на экотропе в Каштакском бору пропали ступени лестницы

Так сейчас выглядит лестница. Фото: Читатель КП-Челябинск

Экотропу «Между двух родничков» в челябинском Каштакском бору оборудовали в 2022 году. Часть ее проходит по лестницам, которые с недавних пор стали непригодны для ходьбы – с них частично пропали ступеньки. Жители предполагают, что их могли украсть и сдать на металлолом.

– Здесь часто гуляют женщины с детьми, пенсионеры. Популярное место! Очень хорошо было, когда ступеньки сделали. Но, видимо, не совсем качественно прикрепили. Зимой парочка отвалилась. А тут, с неделю назад, около 10 штук сразу пропало. Думаю, кто-то их мог забрать, – рассказала читательница КП-Челябинск.

Подрядчика для установки входной группы и трех лестниц экотропы искал ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Контракт выиграл предприниматель Александр Шаганов, за работу он получил 595 тысяч рублей. Мы отправили запрос в организацию с целью выяснить, будет ли отремонтирована лестница.

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