В Челябинске задержали пьяного водителя автобуса

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске остановили ПАЗ, водитель которого пьяным развозил пассажиров. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

На странную манеру езды водителя автобуса обратили внимание сотрудники ДПС. Они решили проверить мужчину. Медосвидетельстование показало, что он был пьян.

— В отношении 36-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет.

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