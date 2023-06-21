В Челябинске задержали пьяного водителя автобуса

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске остановили ПАЗ, водитель которого пьяным развозил пассажиров. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
На странную манеру езды водителя автобуса обратили внимание сотрудники ДПС. Они решили проверить мужчину. Медосвидетельстование показало, что он был пьян.
— В отношении 36-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), — сообщили в ГИБДД Челябинска.
Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет.
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