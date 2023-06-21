Экс-главу поселения в Челябинской области осудили за махинации со строительством моста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чебаркульский городской суд вынес приговор экс-главе Варламовского сельского поселения по делу о махинациях со строительством моста. Бывшую чиновницу признали виновной в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Установлено, в 2019 году администрация поселения заключила муниципальный контракт по изготовлению проектно-сметной документации для строительства моста. Подрядная организация выполнила свои обязательства не до конца, а сами работы были приняты без проведения государственной экспертизы. В итоге из бюджета населенного пункта переплатили 1,7 млн рублей, а мост по составленным документам построить не получится.

Экс-чиновнице назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Также ей запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 2,5 года.

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