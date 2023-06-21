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НовостиОбщество21 июня 2023 14:36

В Челябинске после массового выпускного запустят четыре троллейбусных маршрута от парка Гагарина

Общественный транспорт будет курсировать в ночь с 23 на 24 июня
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском парке Гагарина в ночь с 23 на 24 июня проведут общегородской выпускной. После мероприятия всех бывших школьников развезут по домам на троллейбусах. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городскую администрацию.

Для школьников ночью от парка запустят троллейбусные маршруты № 7, 12, 14 и 17 с сообщением до Дворца спорта «Юность», остановки «Молдавская» и остановки «ЧМК».

Для остальных горожан вход в центральную часть парк будет закрыт с 6:00 23 июня и до полудня 24 июня – столько времени займет приготовление к празднику и его проведение. Также для автомобилистов ограничат движение на улицах Коммуны и Энтузиастов. Автобусы будут ходить как обычно.

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