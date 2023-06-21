На выборах ректора МГТУ им. Г. И. Носова победил Дмитрий Терентьев

Дмитрий Терентьев. Фото: МГТУ им. Г.И.Носова

Ректором МГТУ им. Г. И. Носова стал Дмитрий Терентьев, который ранее работал на этом посту в качестве исполняющего обязанности. Всего на выборы заявились трое кандидатов. Помимо Терентьева за должность главы вуза боролись директор института горного дела и транспорта Иван Пыталев и директор института металлургии, машиностроения и металлообработки Александр Савинов.

— Я очень благодарен всем вам за поддержку и доверие, которые мне сегодня были оказаны. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие. Понимаю, что на меня возложена большая степень ответственности за будущее университета, за его развитие. Я уверен, что все вместе мы сможем реализовать все планы, которые наметили, — цитирует Терентьева пресс-служба вуза.

Голосование было тайным и проходило среди сотрудников и студентов вуза. Дмитрий Терентьев одержал победу абсолютным большинством голосов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже поздравил нового ректора с победой на выборах. Глава региона пожелал Дмитрию Терентьеву здоровья, сил и успехов во всех начинаниях.

— Уверен, что вы сможете проявить свои лучшие качества на столь ответственном посту. Во многом Ваши решения на должности повлияют на развитие Магнитогорска и всей высшей школы Челябинской области. Нам предстоит осуществить масштабные проекты, такие как «Магнитная долина» и межуниверситетский кампус мирового уровня. Много стоит задач в части развития науки, инновационных технологий, обеспечения технологического суверенитета страны. Будем работать сообща, — поздравил губернатор нового ректора.

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