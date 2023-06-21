В Челябинской области в ходе операции «Нелегал» выявили 269 нарушений в сфере миграции

Силовики проверяют рынки, стройплощадки, гостиницы, овощебазы и маршрутки Фото: Вадим АРХИПОВ

В Челябинской области продолжается межведомственная операция «Нелегал», в ходе которой ищут иностранцев, незаконно пребывающих на территории РФ. Полицейские совместно с Росгвардией проверяют рынки, стройплощадки, гостиницы, овощебазы и маршрутки. За два дня рейдов стражи порядка пресекли 269 правонарушений в сфере миграции, в том числе 58 за незаконное осуществление трудовой деятельности.

— В отношении 30 иностранцев суды приняли решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе 19 – в принудительном порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Также в ходе проверок были возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на учет, подделку документов и за незаконное пересечение границы РФ. Всего – 31 преступление. Кроме того, 24 иностранцам закрыли въезд на территорию страны.

В полиции отметили, что работа по выявлению нарушителей миграционного законодательства будет продолжаться. Южноуральцев, располагающих сведениями о фактах нарушения правопорядка иностранцами, просят сообщать информацию в органы внутренних дел.

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