Ямы и шелушащийся асфальт: в Челябинске за 57 млн рублей отремонтируют одну из центральных улиц

Состояние улицы рядом со зданием мэрии сочли неудовлетворительным. Фото: google.r/maps

В Челябинске собираются отремонтировать участок улицы Тимирязева между перекрестками с улицами Воровского и 3-го Интернационала. Сейчас мэрия ищет подрядчика. По данным портала госзакупок, за обновление асфальта готовы заплатить до 56,8 млн рублей.

В документации аукциона указано, что сейчас состояние одной из центральных улиц города оставляет желать лучшего. Норме не соответствует 63% покрытия. При осмотре дороги специалисты заметили колеи, продольные и поперечные трещины, ямы, выкрашивание и шелушение асфальта.

Схема из документации аукциона

Уложить новое покрытие подрядчик обязан будет к 30 сентября. Потребуется не только заасфальтировать проезжую часть на отрезке протяженностью 1,4 км, но и отремонтировать тротуары, установить заново бортовой камень, восстановить газоны и нанести дорожную разметку. На тротуарах обязательно обустроить занижения для маломобильных граждан.

Принимать заявки от потенциальных подрядчиков будут до 28 июня.

Ранее в Челябинске отремонтировали асфальт на четырех путепроводах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru