В День памяти и скорби лидер общественного движения «Соцгород» поделился воспоминаниями о деде-фронтовике

Андрей Барышев с фотографиями своих ветеранов. Фото: "Соцгород"

В День памяти и скорби, 22 июня, лидер общественного движения «Соцгород», экс-депутат Государственной Думы Андрей Барышев поделился своими воспоминаниями о деде-фронтовике и бабушке – труженице тыла.

– Мой дедушка – Василий Тимофеевич Ярцев участвовал в Сталинградской битве, был награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Он работал на Челябинском металлургическом комбинате. С бабушкой, Марией Александровной, дед познакомился в Ленинграде – в то время она трудилась крановщицей на Кировском заводе, который был эвакуирован в Челябинск. После войны она также работала на ЧМЗ, – поделился он.

По словам Андрея Барышева, это были простые труженики, добросовестные и честные люди, настоящие патриоты своей страны, которые во всем были примером для нашего собеседника.

– Я провел с ними свое детство и школьные годы. Очень хорошо помню, как с дедом и его боевыми товарищами ходили на открытие монумента Славы, который был установлен к 30-летию окончания войны в сквере Победы на улице Коммунистической. Дед не любил рассказывать о войне, для него это были очень тяжелые воспоминания, – говорит лидер «Соцгорода».

Фото: "Соцгород"

Отметим, что одна из программ общественного движения, которая называется «Живите долго!», направлена на поддержку ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Центральный клуб, где находится офис «Соцгорода», всегда открыт для пожилых людей, где они могут встречаться, проводить свои мероприятия, ветеранские встречи, бесплатно консультироваться у юриста.

Традиционно в День памяти и скорби общественники и жители города принимают участие в митинге и возлагают цветы к монументу Славы и Вечному огню.