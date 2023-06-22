Магнитогорский Человек-паук: полиция ищет мальчика, карабкавшегося по балконам верхних этажей

Дети остались дома одни и придумали рискованное развлечение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магнитогорске дети ради забавы лазали по балконам верхних этажей многоквартирного дома. В полиции начали проверку.

Юные альпинисты шокировали прохожих на проспекте Карла Маркса. Мальчик с балкона на восьмом этаже взобрался на балкон десятого этажа и влез в окно. На балконе его встретила хозяйка квартиры.

– За мальчишкой полез его младший брат, — рассказал очевидец в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

Свидетели происшествия позже встретили одного из верхолазов в магазине. Мальчик признался им, что рисковал жизнью, пытаясь как-то развлечься, пока родителей не было дома.

Опубликованный в интернете видеоролик с опасными детскими забавами всего за несколько часов набрал более 70 тыс. просмотров. Некоторые горожане удивляются, как детям удалось уцелеть, и сравнивают их с различными киногероями, чаще всего с Человеком-пауком. Многие ужасаются, негодуют и надеются, что дети больше не станут «развлекаться» подобным образом.

Мальчиков и их родителей сейчас ищут в полиции.

— Информация будет проверена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с целью установления объективной картины и принятия решения в рамках действующего законодательства, — сообщили в УМВД Магнитогорска.

Ранее в Челябинске дети устроили опасные посиделки на балконе высотки.

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