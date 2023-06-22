Чаще всего абоненты делают это в транспорте – топ ситуаций, когда нужен мобильный интернет

Источник: пресс-служба билайна

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Оператор билайн провел опрос среди своих клиентов, чтобы узнать, в каких ситуациях они пользуются мобильным интернетом. Исследование было проведено в нескольких городах России, в нем приняли участие – 1208 абонентов билайна в возрасте от 16 до 60 лет.

Подавляющее большинство опрошенных рассказали, что выходят в сеть, находясь в общественном транспорте или в автомобиле. За этот ответ проголосовали 81% респондентов. Варианты использования мобильного интернета на работе, дома и др. набрали меньшую популярность.

Источник: пресс-служба билайна

Интересно, что у респондентов разного пола и возраста наблюдаются достаточно заметные различия в использовании онлайн-сервисов в транспорте.Так, женщины в пути значительно чаще, чем мужчины,просматривают новостную ленту в социальных сетях (49% и 34% соответственно) и публикуют там же фотографии и видео (37% и 26%). Мужчины в дороге чаще отдают предпочтение музыкальным онлайн-сервисам (59% против 49%).

Источник: пресс-служба билайна

Нужно отметить, что в целом из всех опрошенных музыку с помощью мобильного интернета слушают в дороге почти столько же респондентов, что и дома (54% и 52% соответственно), что может свидетельствовать о том, что качество сети на улицах сопоставимо с качеством связи в домах.

Это подтверждает и то, что более половины опрошенных клиентов билайна (55%) отмечают, что качество мобильного интернета в транспорте за последний год улучшилось.

Комфортные скорости интернета были обеспечены благодаря масштабным работам по улучшению качества связи билайна. В частности, в 2022 году оператор расширил пропускную способность своей сети 4G в 32 регионах России. Благодаря выполненным работам в среднем на 33% выросла скорость мобильного интернета. В 2023 году билайн продолжает улучшать качество своей связи, строя новые базовые станции, расширяя диапазон частот для 4G, а также запуская системы искусственного интеллекта для мониторинга сети.

Реклама ПАО «ВымпелКом», beeline.ru