В Челябинске иномарка слетела с дороги и застряла под трубами теплотрассы

Фото:6 УБЖ Челябинска

В Челябинске Kia Rio застряла под трубами, зажав в салоне женщину-водителя.

Авария произошла утром 22 июня на пересечении улиц Автодорожной и Производственной. Иномарка вылетела за пределы проезжей части, пересекла заросли кустов и угодила прямо под массивную трубу теплотрассы.

В ДТП пострадала управлявшая машиной 52-летняя женщина. Водителя зажало в салоне покореженного автомобиля. Вызволить ее смогли только спасатели.

— Женщину эвакуировали из автомобиля и передали бригаде скорой помощи, — сообщили в управлении безопасности Челябинска.

Напомним, накануне в Челябинской области в ДТП попал лось.

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