В Челябинске провели мастер-класс по проекту «Мягкое чтение» для детей

Фото: Челябинский государственный институт культуры

20 июня инициаторами проекта «Мягкое чтение» был проведен один из заключительных мастер-классов для воспитанников Городского оздоровительного лагеря «Ромашка» в филиале школы 53 города Челябинска.

Мастер-класс организовал после многочисленных обращений учащихся и руководителя филиала школы 53 Выдриной С. А. Ребята очень интересовались проектом «Мягкое чтение», особенностями познания мира незрячих детей, спрашивали о формах работы современных библиотек с детьми с нарушением зрения и новых технологиях в обслуживании таких читателей.

Учащиеся начальных классов филиала МАОУ СОШ № 53 города Челябинска уже приняли участие в торжественном открытии в библиотеке Челябинского государственного института культуры выставки тактильных рукодельных изданий, созданных волонтерами проекта «Мягкое чтение» в мае этого года и были рады узнать о новых подробностях реализации проекта.

В рамках встречи с воспитанниками начальной школы Г.А. Членова, заведующая организационно-методическим отделом Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых, а также заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры О.Н. Зайкова не только рассказали о технологиях изготовления тактильных рукодельных изданий и принципов работы с ними, но и показали новые уникальные издания, созданные за время работы проекта.

На мастер-классе ребята познакомились с ключевыми идеями концепции рельефно-точечного шрифта Луи Брайля и увидели воочию книги, изготовленные рельефно-точечным шрифтом Брайля, смогли воспользоваться на практике прибором для записи текстов, пытались угадать животных по рельефно-графическим иллюстрациям из фондов Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых.

Все участники встречи получили подарки, а самые активные – сертификаты участников мастер-класса.

Как отметила заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры О.Н. Зайкова, подобные встречи и обсуждение с нормотипичными детьми проблем людей с ограниченными возможностями здоровья позволяет формировать у детей особую систему ценностей, где нет места непониманию, неуважению и пренебрежению к потребностям и ограничениям других людей, живущих рядом, подготовит серьезные основания для эффективной реализации инклюзивного образования.