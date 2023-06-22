В Челябинске студентов собираются учить иранским языкам

Студентам предложат освоить фарси или таджикский
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области в вузах могут открыть бюджетные места для студентов, изучающих иранские языки. Соответствующий законопроект внес в региональное Законодательное собрание губернатор Алексей Текслер.
Как сообщили в пресс-службе областного парламента, уже в ближайшее время созовут внеочередное заседание комиссии по социальной политике, чтобы рассмотреть проект закона.
— Уверен, что мы поддержим эту инициативу, чтобы уже в начале учебного года подобные места были предусмотрены, — заявил председатель комитета Сергей Буяков.
Он рассказал также, что в специалистах со знанием иранских языков нуждаются южноуральские предприятия, ведущие внешнюю торговлю.
К иранским языкам относятся фарси, дари, пушту, таджикский, курдский, семнанский, осетинский и множество других.
Напомним, в Челябинской области надеются наладить торговлю с Ираном. Неделю назад из региона отправили первый поезд в Саудовскую Аравию (маршрут проходит через Туркменистан и Иран).
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