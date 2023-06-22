Челиндбанк расширил перечень приобретаемой в кредит нежилой недвижимости, в том числе и для физических лиц

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» расширяет возможности в приобретении в кредит нежилой, в том числе и коммерческой недвижимости. Теперь можно получить кредит на покупку:

- апартаментов и машино-мест;

- торговых и офисных помещений в готовых и строящихся объектах (на первичном и вторичном рынке);

- нежилых зданий с земельными участками;

- складских зданий и помещений (кроме производственных);

- объектов незавершенного строительства.

Кроме того, кредит на коммерческую недвижимость может получить не только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, но и физическое лицо.

Также для клиентов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» доступно рефинансирование целевого ипотечного кредита, полученного на приобретение нежилой недвижимости.

Получить консультацию эксперта по кредитованию или рефинансированию нежилой недвижимости можно по телефону 8 800 5001 800 или направить заявку на сайте.