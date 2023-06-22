Задушил подушкой и спрятал тело: южноуральца подозревают в убийстве тещи

В деле разбирается следственный комитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Южноуральца подозревают в убийстве тещи. По версии следствия мужчина поссорился с матерью своей жены и задушил ее подушкой. Он попытался скрыть тело родственницы – присыпал землей в малолюдном месте деревни Вандышевка Уйскоро района, где и произошло убийство.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения. Нерадивого зятя подозревают в убийстве. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Напомним, еще более страшное семейное убийство произошло в Челябинске в прошлую субботу. Мужчина перерезал горло дочери прямо в ее кровати, а после попытался покончить собой. Что говорят соседи об этом семье, можно прочитать здесь.

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