Коллектив ЮУрГГПУ возложил цветы к Вечному огню

Фото: ЮУрГГПУ

Открыл мероприятие исполняющей обязанности ректора ЮУрГГПУ Александр Кузнецов, отметив, что День памяти и скорби – важная историческая дата для страны.

— Мы просто обязаны в этот день, 22 июня, вспомнить всех тех, кто вернулся с победой, а также погиб в годы Великой Отечественной войны, сгинул в плену или подорвал свое здоровье на заводах в тылу. Но есть и неформальная сторона этого события, и она заключается в том, что в России нет ни одной семьи, которую бы не коснулось это горе, — сказал он.

Александр Игоревич рассказал, что носит имя своего дяди, который погиб в 1942 году после тяжелого ранения в битве под Москвой. И призвал всех присутствующих вспомнить не только своих родных, но и тех людей, которые воевали, ковали победу в тылу и приложили все усилия, чтобы война, начавшаяся в июне 1941 года, закончилась в мае 1945-го.

Выступили на мероприятии и представители вузовской ветеранской организации – ее председатель, кандидат медицинских наук Леонид Доцоев и кандидат исторических наук Тамара Решетко. Они рассказали о вкладе советского народа в Победу, о трудностях, которые выпали на долю детей в военные и послевоенные годы.

Фото: ЮУрГГПУ

Эмоциональную точку поставила студентка 1 курса исторического факультета Алина Саитова, которая прочитала стихи о войне. Алина сама принимает участие в работе поискового отряда «Авангард».

Важность подобных мероприятий отметили и собравшиеся.

— Этот день в нашей стране отмечается как скорбная дата и одновременно момент, который консолидировал население огромного государства на беспрецедентный военный и трудовой подвиг. Он объединил школьников и взрослых людей, — прокомментировал событие проректор по воспитательной работе и социальной политике ЮУрГГПУ Евгений Жоров.