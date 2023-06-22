На трассе Челябинск-Троицк ограничат движение на два месяца

Движение ограничат с 23 июня почти до конца лета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области с 23 июня ограничат движение на нескольких участках трассы А-310 «Челябинск - Троицк - граница с Казахстаном». Как сообщает сайт Pchela.news, проезд будет затруднен до 20 августа из-за ремонта асфальта.

Сузят три отрезка трассы между Челябинском и поворотом на Коркино. Только по одной полосе можно будет проехать на участках с 16 по 20, с 22 по 25 и с 27 по 31 километр трассы.

Реверсивное движение транзитного транспорта организуют на участках с 128 по 134 километр и с 143 по 146 километр. Это дорога между въездом в Троицк и пограничным пунктом пропуска «Бугристое».

Напомним, в Челябинске за 57 млн рублей собираются отремонтировать участок улицы Тимирязева.

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