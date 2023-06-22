В Челябинской области достраивают 7 домов для расселения из ветхо-аварийного жилья

Фото: Фонд развития территорий.

Более 12,5 тысяч человек в Челябинской области переехали из аварийного жилья благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Регион в этом году досрочно завершает расселение жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Сейчас в области достраивают 7 многоквартирных домов. Уже этим летом в новостройки переедут 210 человек в селе Кунашак: два построенных для них многоквартирных дома готовят к вводу в эксплуатацию. Еще 60 южноуральцев получат ключи от новых квартир в Копейске.

Губернатор Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов обратить внимание на комплексное развитие территорий.

— Подготовили новую программу, согласовываем ее с федеральным минстроем, — отметил глава региона во время своего обращения к областному парламенту. — При этом, коллеги, обращаю внимание глав наших крупных муниципалитетов: для решения проблемы ветхо-аварийного жилья в условиях дефицита федерального финансирования нужно более активно использовать механизм комплексного развития территорий.

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в регионе с 2019 года. За это время на Южном Урале расселили больше 200 тысяч кв. м. аварийного жилья.