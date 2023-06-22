«Новая жизнь» под угрозой: в Магнитогорске пытаются закрыть реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов

В центре люди пытались справиться со своими зависимостями Фото: Антон ФОКИН

Магнитогорский реабилитационный центр «Новая жизнь» не прошел прокурорскую проверку. У организации, которая работала на базе частного дома, нашли нарушения пожарной безопасности. Под крылом центра находилось 11 человек: они пытались избавиться от алкогольной и наркотической зависимостей.

– Прокуратурой направлено исковое заявление об обязании собственника жилого дома прекратить использование помещения для организации круглосуточного пребывания граждан и оказания реабилитационных услуг. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме, – рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Новая жизнь» работает в Магнитогорске 17 лет. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, стали за это время почти семьей: вместе ездили на отдых, выходили на субботники, посещали мероприятия.

Некоммерческая организация немного не дотянула до своего совершеннолетия. Почти месяц назад, 30 мая, был суд, где и было вынесено решение о непригодности центра для реабилитации людей. Вячеслав, руководитель «Новой жизни», не согласен с решением прокуратуры. В его планах – подать апелляцию и продолжить помогать жителям Магнитогорска бороться с зависимостями:

– В течение месяца есть возможность подать апелляцию. Пока находимся в подвешенном состоянии, – говорит Вячеслав.

Часть людей до сих пор проходит реабилитацию в центре. После решения суда руководитель предлагал всем вернуться домой, но примерно половина осталась в центре до конца:

– Если будет все плохо – распустим по домам. Просто обрисую ребятам ситуацию еще раз. Мы чем могли – помогли. А потом решение будет за ними: вести здоровый образ жизни или снова вернуться к зависимости, – добавил руководитель центра.

Этой весной в Челябинской области закрыли еще один реабилитационный центр. Причиной стала ужасная антисанитария.

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