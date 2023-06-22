Челябинский облсуд продлил арест фигуранту дела о взятках в МКУ «Городская среда»

Уголовное дело связано со сносом незаконных ларьков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинский областной суд продлил меру пресечения бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» Вадиму Левченко, который обвиняется в получении 44 взяток. Он будет находиться в СИЗО как минимум месяц. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в пресс-службе облсуда.

В ходе заседания адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд решил продлить Левченко арест до 20 июля.

Напомним, в 2021 году провели служебную проверку в МКУ «Городская среда». Это предприятие отвечает в Челябинске за снос нелегальных ларьков. После проверки в отставку ушло все руководство.

В июне 2022 года по подозрению во взятках задержали экс-директора «Городской среды» и двух его заместителей. А несколько месяцев спустя силовики пришли и к бывшему советнику мэра.

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