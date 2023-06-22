Общественный транспорт Челябинска оснастили аудиогидами

Функция информирования воспроизводится более чем в 180 машинах Фото: Егор ИВЛЕВ

В общественном транспорте Челябинска заработал автоинформатор, который во время поездки будет рассказать про исторические и культурные события города. Об этом рассказали в МУП «Служба организации движения»

— К примеру, во время поездки автоинформатор объяснит, почему остановка названа «Алое поле» или чем знамениты Лев Доватор и Александр Марченко. На сегодняшний день программа охватывает 36 названий остановочных пунктов, — пояснили в предприятии.

Историческую справку можно послушать, совершая поездки в автобусах № 2, 4, 8, 64 и на других маршрутах. Функция информирования воспроизводится более чем в 180 машинах.

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