В Металлургическом районе Челябинска сделают новый сквер до конца июля

Работы по благоустройству территории идут полным ходом. Фото: мэрия Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска обустраивают новый сквер в границах улиц Калмыкова и Черкасской. Как сообщили в городской администрации, все работы планируется завершить до 1 августа.

В новом сквере появится полноценная тропиночная сеть, детская и спортивная площадки, беседка и удобные скамейки. На благоустраиваемой территории сделают наружное освещение и проведут озеленение. В ходе работ планируется высадить более 40 деревьев и почти 1400 кустарников

Также для удобства отдыхающих в сквере разместят шесть зарядных станций для электронных устройств. Проектом дополнительно предусмотрен монтаж уличных гирлянд для праздничного оформления.

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