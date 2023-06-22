В Челябинской области построят 20 постов фотовидеофиксации для поиска нарушителей ПДД

В Челябинской области активно развивают систему фотовидеофиксации нарушений ПДД Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области планируют снизить число ДТП за счет строительства постов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Сейчас идет строительство 16 стационарных постов фотовидеофиксации в Магнитогорске, 3 – в Миассе, строительство 1 поста и модернизация 1 поста в Челябинске, — уточнили в правительстве.

В настоящий момент на дорогах Челябинской области действуют 217 стационарных постов с 1598 камерами. По итогам прошлого года количество аварий в местах их установки снизилось на 32%. Положительные изменения в статистике отмечены и в этом году.

Однако за пять минувших месяцев в регионе возросла тяжесть последствий ДТП. Губернатор Алексей Текслер на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поручил изучить причины такого явления и разработать комплекс дополнительных мер по снижению смертности в результате аварий.

— Если в прошлом году на дорогах области с января по май погибли 93 человека, то в этом году уже 112 человек. Много аварий, когда в одном конкретном ДТП погибает много людей. У всех на слуху 4 аварии, которые произошли в первые пять месяцев этого года - это Южноуральск, Аргаяшский, Каслинсий и Троицкий районы. Собственно, в этих четырех авариях погибли 20 человек, еще трое ранены. В июне, буквально на прошлой неделе, также случилось еще одно трагическое ДТП: в Нагайбакском районе погибли 6 человек в одной аварии, жители Оренбургской области. Кстати, спидометр зафиксировал у обеих машин 140 км/ч, причем ВАЗ 2114, две машины одинаковые. Ну и, соответственно, все, кто были в этих двух машинах, погибли. Лобовое столкновение, повторюсь, обе машины ехали 140 км/ч, — отметил губернатор.

Также в Челябинской области с начала года отмечено снижение на 23% количества ДТП с участием пьяных автомобилистов. Регион занял третье место в стране по выявлению нетрезвых водителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru