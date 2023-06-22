В Магнитогорске изъяли крупную партию контрафактного алкоголя на 2 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Магнитогорске полицейские изъяли крупную партию немаркированного алкоголя на сумму более двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В отношении 38-летнего владельца контрафактной продукции завели уголовное дело. Алкоголь он хранил в гараже и продавал доверенным лицам. В общей сложности у предпринимателя изъяли 8 тысяч бутылок.
— В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к противоправной деятельности, — уточнили в региональном полицейском главке.
Мужчина задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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