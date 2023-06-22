В Челябинске главный механик может зарабатывать до 140 тысяч рублей в месяц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максимальная зарплата главного механика в Челябинске может достигать 140 тысячи рублей. К такому выводу пришил аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проанализировав рынок труда в транспортной сфере.

В Челябинске от 45 до 55 тыс. рублей может зарабатывать сотрудник, имеющий высшее техническое образование, навыки пользования «1С», знания устройства, правил эксплуатации, проведения технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей, знания нормативных и методических материалов по эксплуатации и ремонту грузовых автомобилей и опыт работы механиком грузовых автомобилей от трех лет.

От 55 до 60 тыс. рублей обещают сотрудникам с навыками чтения схем, знаниями пневматики и гидравлики, порядка составления дефектных ведомостей, правил приема и сдачи ТС, опытом работы с собственной ремонтной зоной и стажем работы главным механиком от одного года.

От 60 до 90 тыс. рублей в городе предлагают соискателям с наличием аттестата по безопасности дорожного движения, опытом работы с системами мониторинга автотранспорта и стажем работы главным механиком от двух лет. Возможными пожеланиями работодателя является знания дорожной перевозке опасных грузов и опыт организации ремонтной зоны с нуля.

На самую высокую зарплату, от 90 до 140 тыс. рублей, могут рассчитывать кандидаты с опытом взаимодействия с надзорными и контролирующими органами и стажем работы главным механиком от трех лет. Возможными пожеланиями работодателя является наличие аттестации в Ростехнадзоре по грузоподъемным механизмам и опыт работы с ТС для транспортировки опасных грузов.

Зарплатный максимум для главного механика в логистических компаниях в Москве достигает 230 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., в Челябинске — 140 тыс. руб. Претенденты на такой доход должны иметь стаж от 2 лет, навыки работы с системами мониторинга автотранспорта и опыт взаимодействия с надзорными и контролирующими органами. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 73 тыс. рублей.

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