В Челябинске 12% проб воды из-под крана не соответствуют норме

Лучше следить за качеством воды потребовали у управляющих компаний и МУп "ПОВВ" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 12,2% проб водопроводной воды, взятых за первые пять месяцев 2023 года, не соответствовали норме. Отклонения нашли по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства с января по май исследовали 238 образцов холодной воды. Пробы брали во всех районах Челябинска.

1,3% проб отклонялись от нормы по микробиологическим показателям.

Вдобавок проверили 28 образцов горячей воды из-под крана. Из них четвертая часть не соответствовала нормативам по санитарно-химическим показателям, а одна — по микробиологическим.

В Роспотребнадзоре отправили предостережения в МУП «ПОВВ» и 60 управляющих компаний.

Микробиологические нормативы относятся к содержанию в воде бактерий и других микроорганизмов. К химическим показателям качества воды могут относиться жесткость, щелочность, наличие вредных веществ.

Напомним, в начале июня челябинцы стали массово жаловаться на водопроводную воду, которая приобрела коричневый цвет. Причиной проблем стали аварии.

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