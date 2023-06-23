В Челябинске 12% проб воды из-под крана не соответствуют норме

Лучше следить за качеством воды потребовали у управляющих компаний и МУп "ПОВВ"
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинске 12,2% проб водопроводной воды, взятых за первые пять месяцев 2023 года, не соответствовали норме. Отклонения нашли по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства с января по май исследовали 238 образцов холодной воды. Пробы брали во всех районах Челябинска.
1,3% проб отклонялись от нормы по микробиологическим показателям.
Вдобавок проверили 28 образцов горячей воды из-под крана. Из них четвертая часть не соответствовала нормативам по санитарно-химическим показателям, а одна — по микробиологическим.
В Роспотребнадзоре отправили предостережения в МУП «ПОВВ» и 60 управляющих компаний.
Микробиологические нормативы относятся к содержанию в воде бактерий и других микроорганизмов. К химическим показателям качества воды могут относиться жесткость, щелочность, наличие вредных веществ.
Напомним, в начале июня челябинцы стали массово жаловаться на водопроводную воду, которая приобрела коричневый цвет. Причиной проблем стали аварии.
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