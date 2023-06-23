IT-ипотеку в Челябинской области начали выдавать два банка

136 льготных кредитов для айтишников уже одобрено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй банк присоединился к региональной программе компенсации IT-ипотеки на Южном Урале. Минцифры и Минсоц области подписали трехстороннее соглашение с Промсвязьбанком. Теперь обратиться за региональной компенсацией можно в два банка: Сбер и ПСБ.

Госпрограмма предусматривает для работников отрасли льготную ипотеку по жилищному кредиту под 5%. Региональная компенсация будет предоставляться ежеквартально в размере трех процентов от ставки по кредитному договору после уплаты работником IТ-компании процентов за пользование кредитом.

Дополнительное снижение ставки — решение губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

— Для нас направление ИТ крайне важно, мы поддерживаем своих специалистов, — отметил Алексей Текслер. — Поэтому принято решение снизить за счет ресурсов региона процентную ставку по ипотеке для ИТ-специалистов.

По федеральной программе льготной IT-ипотеки южноуральским специалистам уже выдано 136 кредитов на общую сумму более 770 млн рублей. Чтобы воспользоваться региональной мерой поддержки, it-специалист должен трудиться в аккредитованной организации, зарегистрированной и работающей на территории Челябинской области. Жилье, приобретенное в кредит, также должно находиться на территории региона.