Спектакль французских авторов «Наследник» покажут в Челябинске

Актерский ансамбль создаст особую атмосферу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Авторы спектакля – французские кинорежиссеры Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер. Переводчик – Александр Питч. На сцене перед зрителями предстанут артисты: Константин и Ксения Лавроненко, Марина Зудина, Иван Оганесян, Алексей Бардуков, Юрий Батурин. Прекрасный актерский ансамбль создаст особую атмосферу – стильно, дерзко, провокационно. В спектакле «Наследник» зрители станут свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий.

Зрителей ждет неожиданная развязка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Каждый, кто присутствует на вечере, узнает много нового о себе и о своих визави. Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения. Все происходящее настолько неожиданно, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал. И это делает просмотр еще более захватывающим и увлекательным.

Продолжительность спектакля – 1 час 30 минут без антракта. Билеты можно приобрести на сайте. Стоимость варьируется от 1 800 до 3 800 рублей.