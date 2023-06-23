«Не намерен скрываться»: глава Катав-Ивановского района не смог добиться освобождения из-под домашнего ареста

Николай Шиманович. Фото: администрация Катав-Ивановского района

Челябинский областной суд отказался выпускать из-под домашнего ареста главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича, которого обвиняют в мошенничестве.

Николай Шиманович просил смягчить меру пресечения.

— Обвиняемый указал, что расследование по делу находится на завершающей стадии, скрываться он не намерен, равно как и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, поскольку преступление не связано с его должностными обязанностями, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд не пошел навстречу главе муниципалитета. Николай Шиманович останется под домашним арестом до 17 июля.

Напомним, главу Катав-Ивановского района задержали в начале апреля нынешнего года. По версии следствия, Николай Шиманович совершил мошенничество еще до того, как возглавил районную администрацию: в 2019-2021 годах он работал адвокатом и похитил 4,4 млн рублей у фирмы-клиента, проходившей процедуру банкротства.

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