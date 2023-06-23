Фестиваль «Семейная команда» пройдет в Челябинске в День семьи, любви и верности

Общественное движение детей и молодежи «Движение первых» приглашает жителей Челябинской области принять участие в во всероссийском спортивном фестивале. Участвовать могут все – семьи, увлекающиеся спортом и те, кто только приобщается к нему. Ведь фестиваль «Спортивная команда» покажет и докажет, что спортивный и здоровый образ жизни в компании семьи – это вовсе не сложно и даже весело.

Участников ждет зарядка с профессиональным тренером, эстафетный забег, соревнования по перетягиванию каната, веломарафон, заезд на роликах и самокатах.

Команда должна состоять из 5 человек. Они могут быть из одной семьи или сборная команда из нескольких семей.

Подать заявку на участие можно на сайте. Их принимают до 1 июля 2023 года.

Фестиваль пройдет 8 июля в 11.00 часов в парке Гагарина. Это еще один повод, чтобы весело провести время вместе со своей семьей.

Мероприятие организовано при поддержке Администрации г. Челябинска, Автономной некоммерческой организации по поддержке и содействию семьи, материнства и детства «Союз родителей»