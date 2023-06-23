В Челябинске разыскивают вандалов, сломавших 39 памятников на Градском кладбище

Вандалы раскололи и повалили надгробия. Фото: Челябинск с огоньком/t.me

В Челябинске устроили погром на градском кладбище.

Смотритель кладбища обнаружил множество поврежденных памятников 22 июня. Оказалось, что вандалы повалили на землю 31 надгробие, а еще 8 памятников частично поломали.

В полиции возбудили уголовное дело об осквернении мест захоронения. Для расследования собрали спецгруппу из самых опытных сотрудников.

— Принимаются все меры к выяснению обстоятельств совершенного противоправного деяния, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. — Раскрытие столь циничного преступления взято на особый контроль руководством регионального главка полиции

Расследование также взяли на контроль в прокуратуре.

Ранее кладбище в Магнитогорске разгромили охотники за металлоломом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru