«Челбаскет» стал самым эффективным профессиональным клубом Челябинской области, обогнав «Трактор»

Самым эффективным клубом региона минувшего сезона был признан БК «Челбаскет». Фото БК «Челбаскет»

Фонд поддержки спорта Челябинской области опубликовал рейтинг эффективности спортивных клубов региона по итогам сезона-2022/2023. В рейтинге учитывались различные показатели: спортивные результаты, работа со спортивным резервом, социальная направленность, привлечение внебюджетных источников. Итоги складывались и по результатам нескольких последних сезонов.

Самым эффективным клубом региона минувшего сезона был признан БК «Челбаскет». Он опередил женские команды «Динамо-Уралочка» (водное поло) и «Динамо-Метар» (волейбол). Хоккейный клуб «Трактор» оказался за чертой призеров, заняв 4-е место.

Фото: fondsporta74.ru

Руководитель Департамента стратегического развития Фонда Леонид Одер, комментируя итоги рейтинга, отметил, что он отражает работу клубов по многим важным направлениям. И служит основой при формировании бюджета команд на следующий сезон. Он также показывает и то, в каком направлении нашим клубам нужно развиваться и какие позиции требуют усиления.

— В этом сезоне показатели БК «Челбаскет» выросли по всем параметрам. Клуб проделал успешную работу и можно смело говорить о том, что БК «Челбаскет» — драйвер баскетбола в городе Челябинске, — подчеркнул Леонид Одер.

— Команда «Челбаскет» создана всего три года назад. За это время клуб прошел тернистый путь и достиг звания самого патриотичного баскетбольного клуба, ведь 80% состава — воспитанники местного баскетбола. Сезон 2022/23 выдался по-настоящему фееричным: «золото» в регулярном чемпионате Высшей Лиги и «серебро» в Финале Четырех на домашней арене в Челябинске. В грядущем сезоне 2023-2024 команда дебютирует в мужской Суперлиге, — прокомментировали итоги рейтинга в дирекции БК «Челбаскет».

Отметим, что в первом для себя сезоне БК «Челбаскет» занял седьмое место, и за пару лет поднялся в Суперлигу. Кроме того, на протяжении уже нескольких лет Федерация баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет», привлекая партнеров, проводят десятки крупных городских, региональных, всероссийских турниров для детей и юношей, любительские, ветеранские соревнования. В системе клуба выступают профессиональные команды в Детско-юношеской баскетбольной лиге, Студенческой лиге, в турнирах по баскетболу 3х3.

— Масштабы мероприятий по охвату людьми, участников турниров всех возрастов примерно раз в 10 выше, чем года три назад, когда мы начали развивать баскетбольное движение. Сегодня число спортсменов, которые постоянно и активно участвуют в наших турнирах в течение года превышает 15 тысяч, — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Федерация совместно с партнерами реализует и социально значимые проекты. Один из недавних проектов «Баскетбол в каждый двор». По этой программе уже отремонтированы, оснащены оборудованием площадки по ул. Братьев Кашириных, 78 в Челябинске. Совсем скоро на очереди открытие второй площадки по адресу ул. Свободы, 141. Горожане сами могли проголосовать за ремонт той или иной площадки. За две недели заявочной кампании было получено более 150 обращений.

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Фонда.

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