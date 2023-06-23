В Челябинске разрешили построить 24-этажный жилой дом рядом с Торговым центром

В доме будет встроенная автопарковка Фото: Дарья АНТОН

Мэрия Челябинска дала разрешение на строительство жилой высотки на пересечении Свердловского проспекта и улицы Работниц, недалеко от Торгового центра. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова.

В документе указано, что владелец участка, ООО «Третий автобусный парк» планирует возвести жилой дом со встроенными объектами обслуживания и встроенной автостоянкой на 120 мест.

Проект 24-этажного здания ранее прошел публичные слушания. На слушаниях жители района спрашивали, не возникнут ли из-за высотки пробки, и хватит ли всем парковочных мест. Участвовавший в разработке будущей транспортной схемы доцент кафедры автомобильного транспорта ЮУрГУ Николай Горяев рассказал, что от задержек в движении транспорта можно избавиться. Для этого понадобится перенастроить светофоры.

Ранее в Челябинске запретили строить многоэтажки на старообрядческом кладбище.

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