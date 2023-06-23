В Челябинске во время ремонта путей на ЧМЗ изменят маршруты трамваев и запустят новый автобус

Трамваи №10, №19 и №20 отменят на месяц

В Челябинске изменят три трамвайных маршрута и еще три отменят из-за ремонта путей. Взамен электротранспорта запустят компенсационный автобус.

На участке Шоссе Металлургов между улицами Черкасской и Монтажников с 24 июня закроют трамвайное движение и начнут ремонт рельсов. Движение возобновят только 24 июля.

Весь месяц не будут работать трамваи №10, №19 и №20. А трамваи №3, №14 и №18 будут доезжать только до кольца «Першино».

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок!

— Для удобства пассажиров высадка и посадка будет осуществляться в кольце «Першино» на временно оборудованной посадочной площадке, — сообщили в «ЧелябГЭТ».

С 24 июня взамен трамваев запустят компенсационный автобусный маршрут.

Автобус КМ2 «Черкасская-ЦХП» поедет от улицы Черкасской через ТК «Северный», Першино, Киноцентр «Импульс», ДК Строителей, остановки «Жукова», «Сталеваров», «Строительная», «Доменная», «ЧМК», «Приборостроителей», «Завод Теплоприбор», «Прокатная», «База оборудования», «Стан 2300», «Копровый цех», «Пожарное депо», «Кооператив № 507», «Подстанция», «ЦХП».

На маршруте будут работать пять крупных автобусов. Правда, курсировать они станут лишь в часы пик с интервалом в 15-20 минут.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок!

— Для удобства работников комбината расписание проработано с учетом начала и окончания смен, — заявили в ОГКУ «Организатор перевозок».

В первый рейс от улицы Черкасской компенсационные автобусы поедут в 5:25, а от ЦХП в 6:07. Последний автобус от Черкасской станет отправляться в 19:59 по будням и в 20:04 в выходные, а от ЦХП — в 20:41 по будням и в 20:46 в субботу и воскресенье.

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